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Украинец, игравший за Нюрнберг, оценил перспективы Степанова в аренде

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По его словам, это отличный шанс для молодого форварда

Украинец, игравший за Нюрнберг, оценил перспективы Степанова в аренде

Фото - 1. FC Nürnberg

Новина українською

Бывший полузащитник "Нюрнберга" Андрей Полунин высказался о переходе украинского форварда Артема Степанова на правах аренды из "Байера" в клуб Второй Бундеслиги.

"Считаю, что это хороший шаг. "Байер" - клуб, который борется за чемпионство в Бундеслиге, играет в Лиге чемпионов, имеет мощный состав. А Степанов является еще очень молодым футболистом, которому трудно выигрывать конкуренцию у опытных партнеров. При этом для роста он должен переходить на взрослый уровень, потому что играть дальше за юношеские команды - это не вариант. Надеюсь, перейдя в "Нюрнберг", он получит драгоценное игровое время, практику.

Вторая Бундеслига - это очень хороший уровень; в "Нюрнберге" главным тренером работает Мирослав Клозе, и, насколько я понимаю, они стремятся к повышению в классе. Если Степанов будет стабильно играть в такой среде, он, безусловно, будет расти. А если будет расти, то получит и вызов в молодежную, а, может, даже в национальную сборную Украины.

Степанов находится в Германии, и, повторюсь, сейчас трудно выиграть конкуренцию в "Байере". Поэтому, если он будет играть в "Нюрнберге" - значит, все делает правильно", - сказал Полунин для издания Украинский футбол.

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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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