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Беллингем - в лидерах. Забарный вошел в десятку лучших по версии CIES

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Украинца включили в интересный рейтинг

Беллингем - в лидерах. Забарный вошел в десятку лучших по версии CIES

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Международный центр спортивных исследований (CIES) опубликовал рейтинг игроков до 23 лет, которые больше всего сыграли в этом сезоне. Учитывались только футболисты, выступающие в топ-5 европейских чемпионатов.

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Место в топ-10 рейтинга нашлось и для украинского защитника "Борнмута" Ильи Забарного. 22-летний украинец расположился на 9-й строчке, проведя на поле 4 464 минут.

Лидером списка стал полузащитник "Реала" Джуд Беллингем (5 368 минут). Второе и третье места заняли представители "Барселоны" - вингер Ламин Ямаль и хавбек Педри (5 191 и 4 863 минуты соответственно).

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Источник:
CIES
Опубликовал: Алина Ерофеева
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