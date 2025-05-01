Беллингем - в лидерах. Забарный вошел в десятку лучших по версии CIES

Международный центр спортивных исследований (CIES) опубликовал рейтинг игроков до 23 лет, которые больше всего сыграли в этом сезоне. Учитывались только футболисты, выступающие в топ-5 европейских чемпионатов.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Место в топ-10 рейтинга нашлось и для украинского защитника "Борнмута" Ильи Забарного. 22-летний украинец расположился на 9-й строчке, проведя на поле 4 464 минут.

Лидером списка стал полузащитник "Реала" Джуд Беллингем (5 368 минут). Второе и третье места заняли представители "Барселоны" - вингер Ламин Ямаль и хавбек Педри (5 191 и 4 863 минуты соответственно).