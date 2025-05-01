Беллингем - в лидерах. Забарный вошел в десятку лучших по версии CIES
Украинца включили в интересный рейтинг
Getty Images / Global Images Ukraine
Международный центр спортивных исследований (CIES) опубликовал рейтинг игроков до 23 лет, которые больше всего сыграли в этом сезоне. Учитывались только футболисты, выступающие в топ-5 европейских чемпионатов.
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Место в топ-10 рейтинга нашлось и для украинского защитника "Борнмута" Ильи Забарного. 22-летний украинец расположился на 9-й строчке, проведя на поле 4 464 минут.
Лидером списка стал полузащитник "Реала" Джуд Беллингем (5 368 минут). Второе и третье места заняли представители "Барселоны" - вингер Ламин Ямаль и хавбек Педри (5 191 и 4 863 минуты соответственно).
Most official game minutes over last year, U2⃣3⃣ big-5 league players ????— CIES Football Obs (@CIES_Football) April 28, 2025
???? #JudeBellingham ???????????????????????????? 5,368 minutes
???? #LamineYamal ???????? 5,191
???? #PedriGonzalez ???????? 4,863#Verbruggen ???????? #Cubarsi ???????? #Mendes ???????? #Rogers ???????????????????????????? #Gravenberch ???????? #Zabarnyi ???????? #Sesko ???????? pic.twitter.com/NQc8kMI5WY
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