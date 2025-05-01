Вышел в стартовом составе. 18-летний украинец сыграл в чемпионате Канады против Инсинье и компании

В ночь с 30 апреля на 1 мая "Монреаль" играл на выезде против "Торонто" в 1/8 чемпионата Канады, что проводится по кубковой системе. В стартовом составе гостей на этот поединок вышел 18-летний Геннадий Синчук.

Украинец отыграл один тайм в составе "Монреаля", отметившись оценкой 7,2 от статистического портала Sofascore. На его счету два удара по воротам, два выигранных единоборства, а также один созданный опасный шанс. Добавим, что воспитанник харьковского футбола отдал 18 из 21 точных передач.

ON S'EN VA EN QUART DE FINALE



QUARTERFINAL BOUND#CFMTL pic.twitter.com/RyQAb2yLRD — CF Montréal (@cfmontreal) May 1, 2025

В итоге основное время этого матча закончилось со счетом 2:2, однако "Монреаль" выиграл серию пенальти и прошел в четвертьфинал соревнований. Победитель турнира получит Кубок Уояджерс и путевку в Лигу чемпионов КОНКАКАФ.

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Напомним, что в конце января этого года Геннадий Синчук присоединился к "Монреаля" из харьковского "Металлиста" за более чем три миллиона евро. За это время 18-летний украинец также успел провести два матча за клуб в MLS.