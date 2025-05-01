Экс-форвард Олимпика и Руха - о боевых действиях в Израиле: Это не идет в сравнение с тем, что происходит в Украине

Украинский нападающий израильского "Ирони" Станислав Беленький сравнил напряженную ситуацию в Израиле с войной в Украине.

- Ты родился в Донецке, который был вынужден покинуть в 2014 году из-за начала войны на Востоке Украины. Затем 2022 год - полномасштабная война в Украине. Уже 2023 год ты застал в Израиле, когда там снова началась активная фаза боевых действий. Были мысли о том, что война где-то всегда рядом с тобой?

- Да, я думал об этом. Интересно, что когда я оказался в Израиле, то здесь уже было две войны - с Газой и Ливаном. Сейчас ситуация в Израиле уже спокойнее. Очень утомляет, что это преследует меня еще с 2014 года. Хотя именно на момент 2022 года я уже находился в Европе.

Вообще я еще в 18 лет решил, что хочу играть в Европе. Лишь однажды я вернулся, перейдя в аренду в "Рух", но это была моя большая ошибка. Я тогда даже не планировал возвращаться, но соскучился по Украине и принял такое решение. Сейчас я тоже очень скучаю по Украине.

- А какой самый эпический момент ты застал в Израиле в разгар возобновления военных действий?

- Это не идет в сравнение с тем, что сейчас происходит в Украине. За два с половиной года в Нетании я слышал звук сирены четыре раза. Хотя в Тель-Авиве во время острой фазы - каждый день по две-три воздушные тревоги минимум. Но надо понимать, что эта тревога длится максимум пять минут, потому что Израиль маленький: ракеты летят, их быстро сбивают и все.

Был еще случай в 2023 году, когда в Израиле приостановили чемпионат на месяц, и мы поехали играть товарищескую игру под Тель-Авивом. Мы приехали на матч и была сирена - это первый раз, когда я почувствовал, что может что-то случиться. Это был первый и последний раз в Израиле, когда мне было страшно.

- Чем занимался во время приостановки чемпионата?

- Мы тренировались с командой, хотя и не сразу. Была пауза где-то в две недели. К счастью, тогда я был один дома. Моя жена в то время улетела в Украину, потому что решила рожать ребенка именно там.

Могу сказать так, что весь удар на себя взял Тель-Авив, куда летели почти все ракеты. Во время горячей фазы там могло быть и пять-семь сирен в день. А вот в Нетании, за время войны Израиля с Газой, я не услышал ни одной сирены. Я только сидел и читал новости в телеграм-каналах. Чтобы вы понимали, между Тель-Авивом и Нетанией где-то 13-15 километров, - сказал Беленький.