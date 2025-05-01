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Брентфорд в АПЛ сегодня сыграет с Ноттингемом. Известно, выйдет ли в старте Ярмолюк

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Стартовые составы команд

Брентфорд в АПЛ сегодня сыграет с Ноттингемом. Известно, выйдет ли в старте Ярмолюк

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 1 мая, состоится матч 34-го тура АПЛ, в котором "Ноттингем Форест" примет "Брентфорд".

Матч начнётся в 21:30 и уже известны стартовые составы команд.

Украинский хавбек "Брентфорда" Егор Ярмолюк сегодня не просто в заявке на матч, но и выйдет в стартовом составе своей команды.

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Напомним, что 21-летний Ярмолюк в нынешнем сезоне провел за "Брентфорд" 30 матчей (14 в старте) без результативных действий.

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