Брентфорд в АПЛ сегодня сыграет с Ноттингемом. Известно, выйдет ли в старте Ярмолюк
Стартовые составы команд
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 1 мая, состоится матч 34-го тура
Матч начнётся в 21:30 и уже известны стартовые составы команд.
Украинский хавбек "Брентфорда" Егор Ярмолюк сегодня не просто в заявке на матч, но и выйдет в стартовом составе своей команды.
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Напомним, что 21-летний Ярмолюк в нынешнем сезоне провел за "Брентфорд" 30 матчей (14 в старте) без результативных действий.
Your Bees to face Forest ???? pic.twitter.com/huEE3bWwF4— Brentford FC (@BrentfordFC) May 1, 2025
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