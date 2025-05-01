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Бущан после трех матчей отсутствия в заявке выйдет в старте Аль-Шабаба на матч чемпионата

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Бущан после трех матчей отсутствия в заявке выйдет в старте Аль-Шабаба на матч чемпионата

Al Shabab

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 1 мая, в чемпионате Саудовской Аравии состоялся матч 30-го тура, в котором "Аль-Шабаб" на выезде играет с "Аль-Фатехом".

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В стартовом составе хозяев выйдет украинский голкипер Георгий Бущан.

Интересно, что до этого украинский кипер три матча подряд не попадал даже в заявку своей команды.

По какой причине украинец отсутствовал три поединка подряд, остается неизвестным.

Напомним, что Бущан перебрался в Саудовскую Аравию этой зимой, и с того момента сыграл за "Аль-Шабаб" 8 матчей, в которых пропустил 16 голов.

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