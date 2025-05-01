Бущан после трех матчей отсутствия в заявке выйдет в старте Аль-Шабаба на матч чемпионата
Украинец вернулся
Al Shabab
Сегодня, 1 мая, в чемпионате Саудовской Аравии состоялся матч 30-го тура, в котором "Аль-Шабаб" на выезде играет с "Аль-Фатехом".
В стартовом составе хозяев выйдет украинский голкипер Георгий Бущан.
Интересно, что до этого украинский кипер три матча подряд не попадал даже в заявку своей команды.
По какой причине украинец отсутствовал три поединка подряд, остается неизвестным.
Напомним, что Бущан перебрался в Саудовскую Аравию этой зимой, и с того момента сыграл за "Аль-Шабаб" 8 матчей, в которых пропустил 16 голов.
On an away mission ✈️????— AlShabab Saudi Club (@AlShabab_EN) May 1, 2025
11 Lions hunt for the three points ???? #YallaShabab ???????? pic.twitter.com/8fSufEJmjl
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