Бущан после трех матчей отсутствия в заявке выйдет в старте Аль-Шабаба на матч чемпионата

Сегодня, 1 мая, в чемпионате Саудовской Аравии состоялся матч 30-го тура, в котором "Аль-Шабаб" на выезде играет с "Аль-Фатехом".

В стартовом составе хозяев выйдет украинский голкипер Георгий Бущан.

Интересно, что до этого украинский кипер три матча подряд не попадал даже в заявку своей команды.

По какой причине украинец отсутствовал три поединка подряд, остается неизвестным.

Напомним, что Бущан перебрался в Саудовскую Аравию этой зимой, и с того момента сыграл за "Аль-Шабаб" 8 матчей, в которых пропустил 16 голов.

On an away mission ✈️????

11 Lions hunt for the three points ???? #YallaShabab ???????? pic.twitter.com/8fSufEJmjl