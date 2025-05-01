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Обошел Мудрика. Ярмолюк вышел на 7 место среди украинцев по количеству матчей в АПЛ

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Обошел Мудрика. Ярмолюк вышел на 7 место среди украинцев по количеству матчей в АПЛ

instagram.com/yarmoliuk_yehor

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В матче 34-го тура АПЛ "Ноттингем Форест" принимает "Брентфорд".

В стартовом составе гостей вышел украинский хавбек Егор Ярмолюк, и для него этот матч стал 54-м в АПЛ.

Таким, образом, по количеству проведённых матчей в английской Премьер-Лиге Ярмолюк выходит на чистое 7-е место.

Топ-10 украинцев по количеству сыгранных матчей в АПЛ:

1. Александр Зинченко ("Манчестер Сити" – 76, "Арсенал" – 66) – 142

2. Виталий Миколенко ("Эвертон") – 106

3. Олег Лужный ("Арсенал" – 75, "Вулвергемптон" – 6) – 81

4. Илья Забарный ("Борнмут") – 74

5. Андрей Ярмоленко ("Вест Хэм") – 66

6. Сергей Ребров ("Тоттенхэм") — 59

7. Егор Ярмолюк ("Брентфорд") – 54

8. Михаил Мудрик ("Челси") – 53

9. Андрей Шевченко ("Челси") – 48

10. Андрей Воронин ("Ливерпуль") – 27

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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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