Обошел Мудрика. Ярмолюк вышел на 7 место среди украинцев по количеству матчей в АПЛ
Впереди - Ребров
instagram.com/yarmoliuk_yehor
В матче 34-го тура АПЛ
В стартовом составе гостей вышел украинский хавбек Егор Ярмолюк, и для него этот матч стал 54-м в АПЛ.
Таким, образом, по количеству проведённых матчей в английской Премьер-Лиге Ярмолюк выходит на чистое 7-е место.
Топ-10 украинцев по количеству сыгранных матчей в АПЛ:
1. Александр Зинченко ("Манчестер Сити" – 76, "Арсенал" – 66) – 142
2. Виталий Миколенко ("Эвертон") – 106
3. Олег Лужный ("Арсенал" – 75, "Вулвергемптон" – 6) – 81
4. Илья Забарный ("Борнмут") – 74
5. Андрей Ярмоленко ("Вест Хэм") – 66
6. Сергей Ребров ("Тоттенхэм") — 59
7. Егор Ярмолюк ("Брентфорд") – 54
8. Михаил Мудрик ("Челси") – 53
9. Андрей Шевченко ("Челси") – 48
10. Андрей Воронин ("Ливерпуль") – 27
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