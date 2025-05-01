Бущан пропустил два гола за четыре минуты в матче против Аль-Фатеха. Известны оценки украинца за поединок
Георгий получил одну из худших оценок
instagram.com/alshababsaudifc
1 мая "Аль-Фатех" сыграл против "Аль-Шабаба" Георгия Бущана в рамках 30-го тура чемпионата Саудовской Аравии (3:1).
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После матча Sofascore оценил игру украинца в 6.1.
Бущан пропустил два гола в течение всего четырех минут игрового времени. Всего в этом поединке в ворота украинского голкипера влетело три мяча.
Георгий также сделал 3 сейва и отдал 72% точных передач.
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арерушка (Харьков)
01.05.2025 в 23:08
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