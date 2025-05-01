  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Бущан пропустил два гола за четыре минуты в матче против Аль-Фатеха. Известны оценки украинца за поединок

В тренде

Бущан пропустил два гола за четыре минуты в матче против Аль-Фатеха. Известны оценки украинца за поединок

Наши за границей

Георгий получил одну из худших оценок

Бущан пропустил два гола за четыре минуты в матче против Аль-Фатеха. Известны оценки украинца за поединок

instagram.com/alshababsaudifc

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

1 мая "Аль-Фатех" сыграл против "Аль-Шабаба" Георгия Бущана в рамках 30-го тура чемпионата Саудовской Аравии (3:1).

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

После матча Sofascore оценил игру украинца в 6.1.

Бущан пропустил два гола в течение всего четырех минут игрового времени. Всего в этом поединке в ворота украинского голкипера влетело три мяча.

Георгий также сделал 3 сейва и отдал 72% точных передач.

По теме
yellow-arrow
АПЛ. Ноттингем Форест – Брентфорд 0:2. Ярмолюк и компания приехали в лес с топорами
yellow-arrow
Обошел Мудрика. Ярмолюк вышел на 7 место среди украинцев по количеству матчей в АПЛ
yellow-arrow
Ноттингем Форест – Брентфорд. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Георгий Бущан Аль-Шабаб (Эр-Рияд) Аль-Фатех (Эль-Мубарраз)
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
арерушка (Харьков)
01.05.2025 в 23:08
Хахахахаха!!!
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
avatar
арерушка (Харьков)
01.05.2025 в 23:08
Хахахахаха!!!
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости