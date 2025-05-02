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Сергею Сидорчуку – 34 года: что вы знаете об экс-игроке Динамо? Квиз от UA-Футбол

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Сергею Сидорчуку – 34 года: что вы знаете об экс-игроке Динамо? Квиз от UA-Футбол

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

2 мая исполняется 34 года бывшему полузащитнику киевского "Динамо", а ныне бельгийского "Вестерло" Сергею Сидорчуку.

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По этому поводу мы предлагаем проверить, насколько хорошо вы следите за карьерой хавбека, пройдя квиз.

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Сергей Сидорчук Динамо (Киев) Вестерло (Вестерло) квиз от UA-Футбол
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