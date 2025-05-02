Сергею Сидорчуку – 34 года: что вы знаете об экс-игроке Динамо? Квиз от UA-Футбол
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Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
2 мая исполняется 34 года бывшему полузащитнику киевского "
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По этому поводу мы предлагаем проверить, насколько хорошо вы следите за карьерой хавбека, пройдя квиз.
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