У Коваля самая длинная сухая серия в текущем сезоне чемпионата Казахстана
Украинец играет надежно
фото - Getty Images
Максим Коваль не пропускает в КПЛ 351 минуту. В последний раз его ворота поразил форвард "Тобола" Николай Сигневич 30 марта в начале матча 3-го тура (1:1). Бывший голкипер "Динамо" уже превзошел показатель Даниила Устименко (270 минут). В топ-3 вошел Бекхан Шайзада, представляющий "Ордабасы" (230 минут).
В чемпионате Казахстана Максим сыграл 6 матчей на старте нового сезона и в 4-х совсем не пропускал. Также в его активе 36 сейвов. Сейчас "Елимай" занимает третью позицию в таблице (13 баллов).
32-летний Коваль присоединился к команде летом 2024-го.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:UkrFootball
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Полуфинал ЛЕ. Атлетик - Манчестер Юнайтед 0:3. Видео голов и обзор матча
- Коломойский лично его хотел. Журналист рассказал, как Днепр купил у Динамо одного из лучших бомбардиров днепрян
- Работали на пропаганду РФ. Зеленский рассказал о санкциях против Арестовича и еще 6 украинцев
- "Это какая-то загадка", - хавбек сборной Украины высказался о допинге Мудрика
- Не сложилось: Пике расстался с возлюбленной, ради которой изменил Шакире
- Звезда Ман Сити устроил вечеринку после пятиминутного появления в матче АПЛ
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
225 000
2На сайт
100 000
3На сайт
150 000
4На сайт
5 000