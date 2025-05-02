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У Коваля самая длинная сухая серия в текущем сезоне чемпионата Казахстана

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Украинец играет надежно

У Коваля самая длинная сухая серия в текущем сезоне чемпионата Казахстана

фото - Getty Images

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Максим Коваль не пропускает в КПЛ 351 минуту. В последний раз его ворота поразил форвард "Тобола" Николай Сигневич 30 марта в начале матча 3-го тура (1:1). Бывший голкипер "Динамо" уже превзошел показатель Даниила Устименко (270 минут). В топ-3 вошел Бекхан Шайзада, представляющий "Ордабасы" (230 минут).

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В чемпионате Казахстана Максим сыграл 6 матчей на старте нового сезона и в 4-х совсем не пропускал. Также в его активе 36 сейвов. Сейчас "Елимай" занимает третью позицию в таблице (13 баллов).

32-летний Коваль присоединился к команде летом 2024-го.

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Максим Коваль чемпионат Казахстана
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Источник:
UkrFootball
Опубликовал: Александр Симченко
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