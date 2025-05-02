Итальянский журналист объяснил, почему Довбик не забил ни одного гола в апреле
Все из-за физического состояния
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Чекко Оддо Касано в своем аккаунте в соцсети Х заявил, что украинский нападающий "Ромы" Артем Довбик испытывает дискомфорт и это влияет на его результативность.
"У Довбика уже несколько недель небольшая физическая проблема, которая действительно мешает ему работать на полную на протяжении недели, а также показывать свой лучший уровень в матчах. В конце сезона состоится оценка его выступлений и будет принято решение относительно его будущего", – написал Касано на своей странице.
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В апреле форвард провел 4 встречи (3 в старте), но точными ударами не отличался.
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Источник:Checco Oddo Casano
Опубликовал: Александр Симченко
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