Итальянский журналист объяснил, почему Довбик не забил ни одного гола в апреле

Чекко Оддо Касано в своем аккаунте в соцсети Х заявил, что украинский нападающий "Ромы" Артем Довбик испытывает дискомфорт и это влияет на его результативность.

"У Довбика уже несколько недель небольшая физическая проблема, которая действительно мешает ему работать на полную на протяжении недели, а также показывать свой лучший уровень в матчах. В конце сезона состоится оценка его выступлений и будет принято решение относительно его будущего", – написал Касано на своей странице.

В апреле форвард провел 4 встречи (3 в старте), но точными ударами не отличался.