Команда Ярмолюка обокрала лесников. Ноттингем Форест – Брентфорд 0:2. Видео голов и обзор матча
Потеря важных очков для "Ноттингема"
Getty Images/Global Images Ukraine
"Брентфорд" оказался сильнее "Ноттингем Форест" в выездной игре 34-го тура английской Премьер-лиги.
В первом тайме за "пчел" забил Кевин Шаде, во втором - Йоан Висса.
Украинский полузащитник "Брентфорда" Егор Ярмолюк провел на поле весь поединок.
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АПЛ, 34-й тур
Стадион: "Сити Граунд" (Ноттингем)
"Ноттингем Форест" – "Брентфорд" 0:2
Голы: Шаде (44), Висса (70)
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