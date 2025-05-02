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Команда Ярмолюка обокрала лесников. Ноттингем Форест – Брентфорд 0:2. Видео голов и обзор матча

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Потеря важных очков для "Ноттингема"

Команда Ярмолюка обокрала лесников. Ноттингем Форест – Брентфорд 0:2. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Брентфорд" оказался сильнее "Ноттингем Форест" в выездной игре 34-го тура английской Премьер-лиги.

В первом тайме за "пчел" забил Кевин Шаде, во втором - Йоан Висса.

Украинский полузащитник "Брентфорда" Егор Ярмолюк провел на поле весь поединок.

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АПЛ, 34-й тур

Стадион: "Сити Граунд" (Ноттингем)

"Ноттингем Форест" – "Брентфорд" 0:2

Голы: Шаде (44), Висса (70)

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