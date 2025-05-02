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Ждет нового тренера. Известны планы Лунина на лето

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Решение за Алонсо

Ждет нового тренера. Известны планы Лунина на лето

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин еще не принял окончательного решения относительно своего будущего в мадридском клубе.

Как сообщает DefensaCentral, Лунин хочет поговорить с Хаби Алонсо после почти неизбежного назначения наставника "Байера" на тренерский мостик "сливочных" летом. Целью украинца будет узнать, на сколько испанский специалист собирается на него рассчитывать в своем долгосрочном проекте.

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На данный момент в "Реале" надеются, что Андрей останется в команде. "Королевский" клуб видит в нем хорошую замену для Тибо Куртуа.

В нынешнем сезоне Лунин принял участие в 12 матчах на клубном уровне. Контракт украинца с "Реалом" рассчитан до середины 2030 года.

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Хаби Алонсо Реал (Мадрид) Андрей Лунин
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Источник:
DefensaCentral
Опубликовал: Александр Бураков
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