Ждет нового тренера. Известны планы Лунина на лето

Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин еще не принял окончательного решения относительно своего будущего в мадридском клубе.

Как сообщает DefensaCentral, Лунин хочет поговорить с Хаби Алонсо после почти неизбежного назначения наставника "Байера" на тренерский мостик "сливочных" летом. Целью украинца будет узнать, на сколько испанский специалист собирается на него рассчитывать в своем долгосрочном проекте.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

На данный момент в "Реале" надеются, что Андрей останется в команде. "Королевский" клуб видит в нем хорошую замену для Тибо Куртуа.

В нынешнем сезоне Лунин принял участие в 12 матчах на клубном уровне. Контракт украинца с "Реалом" рассчитан до середины 2030 года.