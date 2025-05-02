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Не Забарный и не Довбик. Известный тренер определил лучшего украинского легионера

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Не Забарный и не Довбик. Известный тренер определил лучшего украинского легионера

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Известный в Украине тренер Олег Дулуб рассказал, кого он считает лучшим украинским легионером на данный момент.

"Стабильную игру Забарного за "Борнмут" нельзя не отметить, но сделаем акцент в пользу атаки. Яремчук в этом месяце стал чемпионом Греции с "Олимпиакосом", забил гол в дерби с АЕКом, поэтому отдадим награду ему.

Проиграл ли Довбик конкуренцию Шомуродову в "Роме"? Я думаю, что Раньери качнулся в сторону Шомуродова, не отталкиваясь от Довбыка. "Рома" сейчас стабильно набирает очки и в связи с этим есть простое правило - от добра добра не ищут. Думаю, Довбик не проиграл конкуренцию, просто на этом этапе Раньери больше доверяет Шомуродову", - сказал Дулуб изданию Украинский футбол.

Ранее Олег Федорчук назвал команду-разочарование апреля в УПЛ.

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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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