Не Забарный и не Довбик. Известный тренер определил лучшего украинского легионера
Специалист оценил игру украинцев в Европе
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Известный в Украине тренер Олег Дулуб рассказал, кого он считает лучшим украинским легионером на данный момент.
"Стабильную игру Забарного за "Борнмут" нельзя не отметить, но сделаем акцент в пользу атаки. Яремчук в этом месяце стал чемпионом Греции с "Олимпиакосом", забил гол в дерби с АЕКом, поэтому отдадим награду ему.
Проиграл ли Довбик конкуренцию Шомуродову в "Роме"? Я думаю, что Раньери качнулся в сторону Шомуродова, не отталкиваясь от Довбыка. "Рома" сейчас стабильно набирает очки и в связи с этим есть простое правило - от добра добра не ищут. Думаю, Довбик не проиграл конкуренцию, просто на этом этапе Раньери больше доверяет Шомуродову", - сказал Дулуб изданию Украинский футбол.
Ранее Олег Федорчук назвал команду-разочарование апреля в УПЛ.
Популярное сейчас
- Тур УПЛ и Челси – Ливерпуль. Расписание футбола на 28 апреля – 4 мая
- Английские команды зажигают в еврокубках, а Егор Ярмолюк — в АПЛ. Главные новости за 1 мая
- Полуфинал ЛЕ. Атлетик - Манчестер Юнайтед 0:3. Видео голов и обзор матча
- "Это разбивает сердце", - Таловеров высказался о вылете Плимута из Чемпионшипа
- Не сложилось: Пике расстался с возлюбленной, ради которой изменил Шакире
- Как дочь Салаха повлияла на его решение остаться в Ливерпуле