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Известно три клуба, которые могут подписать Андрея Лунина уже этим летом

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Украинец имеет все шансы покинуть "Реал Мадрид"

Известно три клуба, которые могут подписать Андрея Лунина уже этим летом

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Как сообщает издание Fichajes, будущее Андрея Лунина постепенно отдаляется от "Сантьяго Бернабеу". Поэтому "Астон Вилла", "Галатасарай" и "Манчестер Сити" уже начали предпринимать шаги по потенциальному подписанию украинца, который может покинуть "Реал" уже этим летом.

Клубы предлагают ему то, чего он не имел в Мадриде – стабильную игру в основе. "Астон Вилла" рассматривает его как возможную замену для Эмилиано Мартинеса, если тот отправится в Саудовскую Аравию. Бирмингемский клуб понимает, что им нужен надежный вратарь для поддержания своего спортивного прогресса, и рассматривает Лунина как приоритетный вариант.

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"Манчестер Сити" не хочет отставать. Возможный уход Эдерсона и Ортеги заставил команду Пепа Гвардиолы изучать рынок, и украинец идеально подходит по возрасту, потенциалу и европейскому опыту. А тем временем "Галатасарай" уже несколько месяцев наблюдает за Луниным. Хотя формального предложения пока не было, намерения турецкого клуба понятны: они стремятся сделать Андрея своим основным вратарем.

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В "Реале" ситуацию Лунина активно обсуждают. Несмотря на недавнее продление контракта до 2029 года, все указывает на другое развитие событий. "Сливочные" рассматривают варианты для скамейки запасных, и если поступят достойные предложения, то уход украинца не исключен.

Добавим, что в этом сезоне Лунин сыграл в 12 матчах "Реала" во всех турнирах, пропустив 19 голов и 4 раза сохранив свои ворота "сухими".

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Астон Вилла (Бирмингем) Наши за границей Реал (Мадрид) Галатасарай (Стамбул) Манчестер Сити Андрей Лунин
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Источник:
Fichajes
Опубликовал: Алексей Полищук
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