Раньери: Я очень верю в Довбика. Он не является плохим приобретением

Главный тренер "Ромы" Клаудио Раньери выразил поддержку украинскому форварду "волков" Артему Довбику.

"Я очень верю в Довбика. Он не является плохим приобретением: он лучший бомбардир испанской лиги. Есть те, кто адаптируется сразу, и те, кому нужно время, и история Джеко это доказывает.

Артем уже принес важные очки, но он может и должен расти дальше, потому что у него есть все качества для этого. Что касается будущего, то об этом мы поговорим позже: к Довбику это относится так же, как и ко всем остальным.

Дуэт Довбика и Шомуродова? Это вариант, о котором я думал больше, чем следовало бы. Они могут играть вместе, они дополняют друг друга, помогают друг другу, а также помогают команде. Это определенно вариант и на завтра", - сказал специалист.