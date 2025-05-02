Раньери: Я очень верю в Довбика. Он не является плохим приобретением
То, что рад слышать от наставника любой игрок
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Главный тренер "Ромы" Клаудио Раньери выразил поддержку украинскому форварду "волков" Артему Довбику.
"Я очень верю в Довбика. Он не является плохим приобретением: он лучший бомбардир испанской лиги. Есть те, кто адаптируется сразу, и те, кому нужно время, и история Джеко это доказывает.
Артем уже принес важные очки, но он может и должен расти дальше, потому что у него есть все качества для этого. Что касается будущего, то об этом мы поговорим позже: к Довбику это относится так же, как и ко всем остальным.
Дуэт Довбика и Шомуродова? Это вариант, о котором я думал больше, чем следовало бы. Они могут играть вместе, они дополняют друг друга, помогают друг другу, а также помогают команде. Это определенно вариант и на завтра", - сказал специалист.
В воскресенье, 4 марта, "Рома" примет в рамках 35-го тура чемпионата Италии "Фиорентину".
В текущем сезоне Серии А Довбик забил 11 голов в 30 матчах. В предыдущей кампании испанской Ла Лиги украинец отличился 24 забитыми мячами в 36 играх в составе "Жироны".
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