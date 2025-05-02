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И снова Турция. Команда Моуринью положила глаз на Лунина

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И снова Турция. Команда Моуринью положила глаз на Лунина

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Фенербахе" рассматривает возможность подписания украинского голкипера мадридского "Реала" Андрея Лунина. Об этом пишет инсайдер Сердар Али Челиклер.

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Также источник подтвердил недавнюю информацию об интересе к Лунину со стороны еще одного турецкого клуба - "Галатасарая". Впрочем, дополнительных сведений пока не предоставлено.

Напомним, трудовое соглашение Лунина с "Реалом" истекает в 2030-м году. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость украинца составляет 20 млн. евро.

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Источник:
Krampon Sports
Опубликовал: Александр Бураков
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