И снова Турция. Команда Моуринью положила глаз на Лунина
Возможность поиграть под руководством "Особенного"
Getty Images/Global Images Ukraine
"Фенербахе" рассматривает возможность подписания украинского голкипера мадридского "Реала" Андрея Лунина. Об этом пишет инсайдер Сердар Али Челиклер.
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Также источник подтвердил недавнюю
Напомним, трудовое соглашение Лунина с "Реалом" истекает в 2030-м году. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость украинца составляет 20 млн. евро.
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Источник:Krampon Sports
Опубликовал: Александр Бураков
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