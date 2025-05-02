Довбик отреагировал на слухи о возможном возвращении в Жирону

Украинский нападающий "Ромы" Артем Довбик опроверг слухи о потенциальном переходе в "Жирону" в летнее трансферное окно.

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Об этом Довбик сообщил Tribuna.com в ответ на новость из итальянских СМИ, где утверждалось, что римский клуб будет готов отпустить украинца за сумму не менее 30 млн. евро.

С момента своего перехода в "Рому" из "Жироны" летом 2024 года Артем записал на свой счет 16 голов и 4 ассиста во всех турнирах на клубном уровне.



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