Сидорчук вышел на поле на 90+4 минуте в матче Вестерло и успел забить гол

В 7 туре группы Лиги конференций в чемпионате Бельгии "Вестерло" уверенно победил дома "Дендер" (4:2). Сергей Сидорчук появился на поле уже в компенсированное время, но отличился на 90+6 минуте.

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Отметим, что первый гол команды украинца забил экс-нападающий "Зари" Аллахьяр Сайядманеш.

19 апреля Сергей также поразил ворота соперников. Тогда бывший футболист "Динамо" принес ничью со "Стандардом" (1:1). В его активе 3 результативных действия в 15 матчах сезона. "Вестерло" набрал 29 очков и теперь отстает всего на 1 балл от "Шарлеруа" – главного претендента на путевку в Лигу конференций.