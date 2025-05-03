Сидорчук вышел на поле на 90+4 минуте в матче Вестерло и успел забить гол
Поставил точку в результативной встрече
Фото: Вестерло
В 7 туре группы Лиги конференций в чемпионате Бельгии "Вестерло" уверенно победил дома "Дендер" (4:2). Сергей Сидорчук появился на поле уже в компенсированное время, но отличился на 90+6 минуте.
Отметим, что первый гол команды украинца забил экс-нападающий "Зари" Аллахьяр Сайядманеш.
19 апреля Сергей также поразил ворота соперников. Тогда бывший футболист "Динамо" принес ничью со "Стандардом" (1:1). В его активе 3 результативных действия в 15 матчах сезона. "Вестерло" набрал 29 очков и теперь отстает всего на 1 балл от "Шарлеруа" – главного претендента на путевку в Лигу конференций.
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