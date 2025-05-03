Украинский молодой легионер подписал контракт с компанией ProStar

Украинский центральный полузащитник "Сент-Джонстона" и представитель молодежной сборной Украины Максим Кучерявый подписал контракт с агентством ProStar, руководителем которого является Вадим Шаблий.

Об этом компания сообщила на своем официальном аккаунте в Instagram.

"Максим – умный, технически одаренный и амбициозный игрок, уверенно прогрессирует в Шотландском премьершипе и на международной сцене. Желаем Максиму Кудрявому успеха, роста и больших побед вместе с ProStar!" – говорится в обращении агентства.

Кудрявый перешел в "Сент-Джонстон" в начале 2021 года. После нескольких аренд он начал выступать за первую команду.

В текущем сезоне на его счету один ассист в шести матчах за “Сент-Джонстон”. В последний раз он играл 25 января – провел первый тайм против "Мотервелла".