Эвертон сыграет против одного из аутсайдеров: выйдет ли Миколенко в старте?

В матче 35 тура АПЛ "Эвертон" встретится с "Ипсвичем". Украинский футболист Виталий Миколенко появится на левом фланге обороны "ирисок".

Это четвертый матч подряд для него в старте после возвращения из лазарета. В общей сложности он провел в текущем розыгрыше чемпионата 31 поединок.

"Эвертон" сейчас идет на 15 месте в турнирной таблице. "Ипсвич" занимает 18 позицию – команда уже официально вылетела в Чемпионшип.

Матч начнется в 17:00.