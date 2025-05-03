Эвертон сыграет против одного из аутсайдеров: выйдет ли Миколенко в старте?
Возможность заработать три очка
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В матче 35 тура АПЛ "Эвертон" встретится с "Ипсвичем". Украинский футболист Виталий Миколенко появится на левом фланге обороны "ирисок".
Your Toffees to take on @IpswichTown. COYB!!! ???? pic.twitter.com/llCMAMj04U— Everton (@Everton) May 3, 2025
Это четвертый матч подряд для него в старте после возвращения из лазарета. В общей сложности он провел в текущем розыгрыше чемпионата 31 поединок.
"Эвертон" сейчас идет на 15 месте в турнирной таблице. "Ипсвич" занимает 18 позицию – команда уже официально вылетела в Чемпионшип.
Матч начнется в 17:00.
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Источник:Everton
Опубликовал: Максим Кучер
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