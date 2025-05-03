  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Эвертон сыграет против одного из аутсайдеров: выйдет ли Миколенко в старте?

В тренде

Эвертон сыграет против одного из аутсайдеров: выйдет ли Миколенко в старте?

Наши за границей

Возможность заработать три очка

Эвертон сыграет против одного из аутсайдеров: выйдет ли Миколенко в старте?

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В матче 35 тура АПЛ "Эвертон" встретится с "Ипсвичем". Украинский футболист Виталий Миколенко появится на левом фланге обороны "ирисок".

Это четвертый матч подряд для него в старте после возвращения из лазарета. В общей сложности он провел в текущем розыгрыше чемпионата 31 поединок.

"Эвертон" сейчас идет на 15 месте в турнирной таблице. "Ипсвич" занимает 18 позицию – команда уже официально вылетела в Чемпионшип.

Матч начнется в 17:00.

По теме
yellow-arrow
Клуб Лемпарда может выйти в АПЛ. Определён победитель, пары плей-офф и вылетевшие команды Чемпионшипа
yellow-arrow
Плимут напоследок проиграл. Известны оценки Таловерова в заключительном матче Чемпионшипа
yellow-arrow
Чуда не случилось. Клуб Таловерова вылетел из Чемпионшипа
Эвертон (Ливерпуль) Ипсвич Таун Виталий Миколенко
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Everton
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости