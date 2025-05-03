Хайдук Русина сразится с прямым конкурентом - Динамо. Будет ли играть украинец?

Украинский нападающий "Хайдука" Назарий Русин попал в стартовый состав команды на матч 33-го тура ХФЛ против "Динамо" Загреб.

Сейчас команда украинца занимает второе место в чемпионате (56 очков), а ее соперник - третье (55 очков).

Поединок 33-го тура чемпионата Хорватии "Хайдук" Сплит - "Динамо" Загреб начнется в 17:00 по киевскому времени.