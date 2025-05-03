Хайдук Русина сразится с прямым конкурентом - Динамо. Будет ли играть украинец?
Очень важный матч
Фото: Хайдук
Украинский нападающий "Хайдука" Назарий Русин попал в стартовый состав команды на матч 33-го тура ХФЛ против "Динамо" Загреб.
Сейчас команда украинца занимает второе место в чемпионате (56 очков), а ее соперник - третье (55 очков).
Поединок 33-го тура чемпионата Хорватии "Хайдук" Сплит - "Динамо" Загреб начнется в 17:00 по киевскому времени.
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Источник:Хайдук
Опубликовал: Виктор Иванчук
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