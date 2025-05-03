Плимут напоследок проиграл. Известны оценки Таловерова в заключительном матче Чемпионшипа
Победу принес Соломон
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский защитник "Плимута" Максим Таловеров принял участие в матче последнего, 46-го, тура Чемпионшипа против "Лидса" (1:2). Он отыграл весь поединок. Решающий гол в компенсированное время забил экс-игрок "Шахтера" Манор Соломон.
В этом матче Максим отдал 7% точных пасов, выиграл 5 единоборств из 9-ти, трижды сфолил, выполнил 3 удачных лонгбола, заблокировал удар, совершил 5 выносов и имел 4 отбора.
Статистически-аналитические порталы WhoScored и Sofascore оценили выступление Таловерова в этом поединке в средние 6,8 и 6,9 баллов. Это одни из самых высоких оценок среди футболистов "Плимута".
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