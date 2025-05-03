Кухаревич впервые с февраля отметился голом. Команда борется за бронзу
Рассказываем детали
Фото: hibernianfootballclub
Украинский нападающий "Хиберниана" Николай Кухаревич отметился голом в матче чемпионата Шотландии против "Данди Юнайтед". Ему это удалось сделать на 14-й минуте.
Это первый гол Кухаревича с февраля. Всего в этом сезоне он провел 25 матчей, в которых забил 6 голов.
The Hibees double their lead in the first fifteen minutes as Kuharevich breaks down the middle before slotting the ball off the onside of the post to put the Hibees two ahead, LET'S GOOO!— Hibernian Football Club (@HibernianFC) May 3, 2025
???? 2-0 ???? | 15’ | #WHPREM https://t.co/H4Boy45rQg
По состоянию на данный момент "Хиберниан" побеждает соперника со счетом 2:0. Команда занимает 3-е место в таблице Премьер-лиги Шотландии (выше уже не поднимутся).
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