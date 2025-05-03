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Кухаревич впервые с февраля отметился голом. Команда борется за бронзу

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Кухаревич впервые с февраля отметился голом. Команда борется за бронзу

Фото: hibernianfootballclub

Новина українською

Украинский нападающий "Хиберниана" Николай Кухаревич отметился голом в матче чемпионата Шотландии против "Данди Юнайтед". Ему это удалось сделать на 14-й минуте.

Это первый гол Кухаревича с февраля. Всего в этом сезоне он провел 25 матчей, в которых забил 6 голов.

По состоянию на данный момент "Хиберниан" побеждает соперника со счетом 2:0. Команда занимает 3-е место в таблице Премьер-лиги Шотландии (выше уже не поднимутся).

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Хиберниан (Эдинбург) Николай Кухаревич
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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