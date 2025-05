Кухаревич впервые с февраля отметился голом. Команда борется за бронзу

Украинский нападающий "Хиберниана" Николай Кухаревич отметился голом в матче чемпионата Шотландии против "Данди Юнайтед". Ему это удалось сделать на 14-й минуте.

Это первый гол Кухаревича с февраля. Всего в этом сезоне он провел 25 матчей, в которых забил 6 голов.

The Hibees double their lead in the first fifteen minutes as Kuharevich breaks down the middle before slotting the ball off the onside of the post to put the Hibees two ahead, LET'S GOOO!



