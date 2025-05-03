Команда Соболя будет играть против ПСЖ. Увидим ли в матче украинца?

Украинский защитник "Страсбура" Эдуард Соболь не попал в стартовый состав команды на матч 32-го тура Лиги 1 против "ПСЖ". Игрок останется в запасе.

Команда Соболя пока занимает 7-е место в чемпионате (54 очка). Соперник уже стал чемпионом - он на первом месте.

???? La compo strasbourgeoise pour affronter le Champion !#RCSAPSG pic.twitter.com/t44gyp5bzj — Racing Club de Strasbourg Alsace (@RCSA) May 3, 2025

Поединок 32-го тура Лиги 1 "Страсбур" - "ПСЖ" начнется в 18:00 по киевскому времени.