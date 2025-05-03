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Арсенал и Борнмут объявили стартовые составы на очное противостояние. Известно, будут ли играть украинцы

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Зинченко и Забарный

Арсенал и Борнмут объявили стартовые составы на очное противостояние. Известно, будут ли играть украинцы

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В 35-м туре АПЛ сыграют "Арсенал" и "Борнмут". Украинский защитник "канониров" Александр Зинченко остался в запасе команды.

Его соотечественник, защитник "вишенок", Илья Забарный выйдет в старте.

Поединок 35-го тура чемпионата Англии "Арсенал" - "Борнмут" начнется в 19:30 по киевскому времени.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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