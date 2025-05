Арсенал и Борнмут объявили стартовые составы на очное противостояние. Известно, будут ли играть украинцы

В 35-м туре АПЛ сыграют "Арсенал" и "Борнмут". Украинский защитник "канониров" Александр Зинченко остался в запасе команды.

???? ???????????????????????????????? ⚪️



???? White in defence

???? Partey returns in the middle

???? Trossard leads the line



Let’s go, Gunners ✊