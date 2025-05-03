Арсенал и Борнмут объявили стартовые составы на очное противостояние. Известно, будут ли играть украинцы
Зинченко и Забарный
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В 35-м туре АПЛ сыграют "Арсенал" и "Борнмут". Украинский защитник "канониров" Александр Зинченко остался в запасе команды.
???? ???????????????????????????????? ⚪️— Arsenal (@Arsenal) May 3, 2025
???? White in defence
???? Partey returns in the middle
???? Trossard leads the line
Let’s go, Gunners ✊
Его соотечественник, защитник "вишенок", Илья Забарный выйдет в старте.
Your Cherries team ???????? pic.twitter.com/kcTfkqI0B3— AFC Bournemouth ???? (@afcbournemouth) May 3, 2025
Поединок 35-го тура чемпионата Англии "Арсенал" - "Борнмут" начнется в 19:30 по киевскому времени.
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