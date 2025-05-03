Миколенко сыграл полный матч против Ипсвича. Оценки украинца от статистических платформ
Неплохо отыграл
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский защитник "Эвертона" Виталий Миколенко сыграл полный матч против "Ипсвича".
Футболист один раз вынес мяч из своей штрафной, совершил один перехват и сделал один подкат.
Также Миколенко выиграл единоборство на поле и в воздухе и выполнил 86% точных передач. Но на 80-й минуте украинец получил жёлтую карточку за неспортивное поведение.
Оценка от WhoScored – 6,2 балла
Оценка от SofaScore – 6,8 баллов
К слову, "Эвертон" и "Ипсвич" сыграли вничью 2:2. "Эвертон" сейчас занимает 14-е место в турнирной таблице АПЛ.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Шахтер официально вылетел из гонки за чемпионство. Остались два претендента
- УПЛ. Ингулец - Динамо 0:4. Чемпионская игра
- Исторически! ГУР показало уничтожение российского Су-30 украинским дроном – ВИДЕО
- Сидорчук вышел на поле на 90+4 минуте в матче Вестерло и успел забить гол
- Легендарный футболист Баварии закрутил роман с моделью, младшей на 38 лет
- Бывшая девушка звезды Ливерпуля может отсудить крупную сумму из-за измены с её подругой
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
225 000
2На сайт
100 000
3На сайт
150 000
4На сайт
5 000