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Миколенко сыграл полный матч против Ипсвича. Оценки украинца от статистических платформ

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Неплохо отыграл

Миколенко сыграл полный матч против Ипсвича. Оценки украинца от статистических платформ

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский защитник "Эвертона" Виталий Миколенко сыграл полный матч против "Ипсвича".

Футболист один раз вынес мяч из своей штрафной, совершил один перехват и сделал один подкат.

Также Миколенко выиграл единоборство на поле и в воздухе и выполнил 86% точных передач. Но на 80-й минуте украинец получил жёлтую карточку за неспортивное поведение.

Оценка от WhoScored – 6,2 балла

Миколенко сыграл полный матч против Ипсвича. Оценки украинца от статистических платформ - изображение 1

Оценка от SofaScore – 6,8 баллов

Миколенко сыграл полный матч против Ипсвича. Оценки украинца от статистических платформ - изображение 2

К слову, "Эвертон" и "Ипсвич" сыграли вничью 2:2. "Эвертон" сейчас занимает 14-е место в турнирной таблице АПЛ.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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