Миколенко сыграл полный матч против Ипсвича. Оценки украинца от статистических платформ

Украинский защитник "Эвертона" Виталий Миколенко сыграл полный матч против "Ипсвича".

Футболист один раз вынес мяч из своей штрафной, совершил один перехват и сделал один подкат.

Также Миколенко выиграл единоборство на поле и в воздухе и выполнил 86% точных передач. Но на 80-й минуте украинец получил жёлтую карточку за неспортивное поведение.

Оценка от WhoScored – 6,2 балла

Оценка от SofaScore – 6,8 баллов

К слову, "Эвертон" и "Ипсвич" сыграли вничью 2:2. "Эвертон" сейчас занимает 14-е место в турнирной таблице АПЛ.