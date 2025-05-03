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Русин отыграл 70 минут против Динамо Загреб. Его оценка радовать не может

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Русин отыграл 70 минут против Динамо Загреб. Его оценка радовать не может

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский нападающий "Хайдука" Назарий Русин принял участие в матче 33-го тура ХФЛ против "Динамо" Загреб (1:3). Он вышел со старта и отыграл 70 минут.

Статистический портал Sofascore оценил его выступление в 5,7 баллов. Это самая низкая оценка в матче.

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Это был 14-й матч для Русина в футболке "Хайдука". В его активе пока только 1 результативная передача.

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Источник:
www.sofascore.com
Опубликовал: Виктор Иванчук
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