Русин отыграл 70 минут против Динамо Загреб. Его оценка радовать не может
Команда уступила
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский нападающий "Хайдука" Назарий Русин принял участие в матче 33-го тура ХФЛ против "Динамо" Загреб (1:3). Он вышел со старта и отыграл 70 минут.
Статистический портал Sofascore оценил его выступление в 5,7 баллов. Это самая низкая оценка в матче.
Это был 14-й матч для Русина в футболке "Хайдука". В его активе пока только 1 результативная передача.
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Источник:www.sofascore.com
Опубликовал: Виктор Иванчук
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