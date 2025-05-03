Русин отыграл 70 минут против Динамо Загреб. Его оценка радовать не может

Украинский нападающий "Хайдука" Назарий Русин принял участие в матче 33-го тура ХФЛ против "Динамо" Загреб (1:3). Он вышел со старта и отыграл 70 минут.

Статистический портал Sofascore оценил его выступление в 5,7 баллов. Это самая низкая оценка в матче.

Это был 14-й матч для Русина в футболке "Хайдука". В его активе пока только 1 результативная передача.