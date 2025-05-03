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Забарный помог обороне Борнмута устоять, Зинченко сыграл 11 минут. Оценки украинцев за матч

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Фантастический результат на поле полуфиналиста ЛЧ

Забарный помог обороне Борнмута устоять, Зинченко сыграл 11 минут. Оценки украинцев за матч

Фото - Getty Images

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В 35-м туре АПЛ "Борнмут" в гостях одержал волевую победу над "Арсеналом" (2:1). "Вишни" уступали в счете к экватору второго тайма. Илья Забарный появился в стартовом составе и провел матч на поле. Александр Зинченко большую часть встречи наблюдал за событиями со скамейки запасных. На 86-й минуте украинец заменил Бена Уайта.

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Статистические порталы WhoScored и SofaScore оценили выступление защитника "Борнмута" на 6,8 и 6,9 баллов. Илья 6 раз выносил мяч, сделал 3 перехвата, в 1 эпизоде ​​удачно использовал дриблинг, выиграл 2 воздушные дуэли, 1 раз нарушил правила, совершил 2 длинные точные передачи и 90% точных пасов. Добавим, что у WhoScored Забарный получил одну из самых высоких оценок в команде, в SofaScore – наоборот.

Александр наиграл на 6,2 и 6,7 пункта. Зинченко однажды выиграл борьбу за позицию, дважды терял мяч, в одном эпизоде ​​удачно применил дриблинг и отдал 9 точных пасов из 11-ти.

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Арсенал (Лондон) Александр Зинченко Борнмут Илья Забарный
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Источник:
Sofascore
Опубликовал: Александр Симченко
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