  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Бенфика будет играть на выезде с Эшторилом. Попал ли Трубин в старт?

В тренде

Бенфика будет играть на выезде с Эшторилом. Попал ли Трубин в старт?

Наши за границей

Борьба за золото выходит на финишную прямую

Бенфика будет играть на выезде с Эшторилом. Попал ли Трубин в старт?

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В 32-м туре португальского первенства "Бенфика" будет играть на выезде против "Эшторила". "Орлы" возглавляют таблицу вместе со "Спортингом" и любая потеря очков может стоить чемпионства.

Читайте такжеНе считает одним из лучших. Тренер Бенфики прокомментировал матч против Витории и оценил игру Трубина

Бруна Лажи определился со стартовым составом на очередную встречу Примейры. Анатолий Трубин также попал в основу на поединок с "канарейками".

Это будет уже 30-й матч для украинца в текущем сезоне Примейры. В его активе 13 сухих игр. Голкипер не пропускал в двух предыдущих турах, оформив 9 сейвов. В первом круге экс-вратарь "Шахтера" не позволил футболистам "Эшторила" отличиться.

По теме
yellow-arrow
Забарный помог обороне Борнмута устоять, Зинченко сыграл 11 минут. Оценки украинцев за матч
yellow-arrow
Русин отыграл 70 минут против Динамо Загреб. Его оценка радовать не может
yellow-arrow
АПЛ. Эвертон Миколенко упускает победу над Ипсвичем, а в битве аутсайдеров победил Лестер
Бенфика (Лиссабон) Анатолий Трубин
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
SL Benfica
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости