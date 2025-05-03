Бенфика будет играть на выезде с Эшторилом. Попал ли Трубин в старт?

В 32-м туре португальского первенства "Бенфика" будет играть на выезде против "Эшторила". "Орлы" возглавляют таблицу вместе со "Спортингом" и любая потеря очков может стоить чемпионства.

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Бруна Лажи определился со стартовым составом на очередную встречу Примейры. Анатолий Трубин также попал в основу на поединок с "канарейками".

Это будет уже 30-й матч для украинца в текущем сезоне Примейры. В его активе 13 сухих игр. Голкипер не пропускал в двух предыдущих турах, оформив 9 сейвов. В первом круге экс-вратарь "Шахтера" не позволил футболистам "Эшторила" отличиться.