Бенфика будет играть на выезде с Эшторилом. Попал ли Трубин в старт?
Борьба за золото выходит на финишную прямую
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В 32-м туре португальского первенства "Бенфика" будет играть на выезде против "Эшторила". "Орлы" возглавляют таблицу вместе со "Спортингом" и любая потеря очков может стоить чемпионства.
Бруна Лажи определился со стартовым составом на очередную встречу Примейры. Анатолий Трубин также попал в основу на поединок с "канарейками".
???? O nosso ????????????????! #GDEPSLB • #LigaPortugalBetclic pic.twitter.com/l0o56P9P7b— SL Benfica (@SLBenfica) May 3, 2025
Это будет уже 30-й матч для украинца в текущем сезоне Примейры. В его активе 13 сухих игр. Голкипер не пропускал в двух предыдущих турах, оформив 9 сейвов. В первом круге экс-вратарь "Шахтера" не позволил футболистам "Эшторила" отличиться.
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