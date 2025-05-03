Довбиком интересуется турецкий гранд - СМИ
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Getty Images/Global Images Ukraine
Как сообщает турецкое издание Fotospor, нападающий "Ромы" Артем Довбик заинтересовал "Бешикташ". Его рассматривают как замену Чиро Иммобиле, который может покинуть команду летом.
Ранее сообщалось, что "Рома" рассмотрит предложения по Довбику, которые будут начинаться с 30 млн евро.
В этом сезоне 27-летний футболист провел за римлян 43 матча, в которых забил 16 голов и отдал 3 результативные передачи.
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Источник:www.fotospor.com
Опубликовал: Виктор Иванчук
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