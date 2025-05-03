Довбиком интересуется турецкий гранд - СМИ

Как сообщает турецкое издание Fotospor, нападающий "Ромы" Артем Довбик заинтересовал "Бешикташ". Его рассматривают как замену Чиро Иммобиле, который может покинуть команду летом.

Ранее сообщалось, что "Рома" рассмотрит предложения по Довбику, которые будут начинаться с 30 млн евро.

Читайте также Довбик отреагировал на слухи о возможном возвращении в Жирону

В этом сезоне 27-летний футболист провел за римлян 43 матча, в которых забил 16 голов и отдал 3 результативные передачи.