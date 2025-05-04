Трубин отразил пенальти, которое могло выбить Бенфику из чемпионской гонки. Оценки украинца за матч

В 32-м туре "Бенфика" одолела на выезде "Эшторил" (2:1). "Орлы" отличились дважды еще до перерыва. Во втором тайме "канарейки" могли оформить камбек, но реализовали лишь один момент.

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На 66-й минуте нападающий хозяев Яни Беграуи мог забить с пенальти. Он попытался отправить мяч в левый нижний угол ворот, но Анатолий Трубин спас "красных".

Статистические порталы WhoScored и SofaScore оценили выступление украинца на 7,0 баллов. Это средний показатель команды. Кипер сделал 1 сейв, в одном эпизоде ​​успешно вышел на мяч, совершил 58% точных пасов и 9 длинных точных передач из 20-ти.