Игнатенко стал пятым украинцем, который выиграл чемпионат Словакии
Отличный результат для дебютного сезона в клубе
Фото: twitter.com/girondins
Подходит к завершению 32-й розыгрыш словацкой Суперлиги. Столичный "Слован" досрочно обеспечил лидерство в таблице и выиграл 15-е чемпионство – абсолютный рекорд первенства. Даниил Игнатенко приобщился к небольшому списку футболистов из Украины, которые покоряли этот турнир.
5 украинцев, выигравших чемпионат Словакии
- 1997/98 Руслан Любарский – "Кошице";
- 1998/99 Сергей Борисенко – "Слован" Братислава;
- 2017/18 Илья Чередниченко – "Спартак" Трнава;
- 2018/19 Артем Сухоцкий – "Слован" Братислава;
- 2024/25 Даниил Игнатенко – "Слован" Братислава.
Добавим, что в сезоне 2000/01 чемпионом страны стал столичный "Интер". Во время зимнего перерыва к команде присоединился нападающий "Николаева" Алексей Дерипапа. Он лишь дважды появился на поле во время второй части турнира и золотые награды не получил.
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