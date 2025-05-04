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Игнатенко стал пятым украинцем, который выиграл чемпионат Словакии

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Отличный результат для дебютного сезона в клубе

Игнатенко стал пятым украинцем, который выиграл чемпионат Словакии

Фото: twitter.com/girondins

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Подходит к завершению 32-й розыгрыш словацкой Суперлиги. Столичный "Слован" досрочно обеспечил лидерство в таблице и выиграл 15-е чемпионство – абсолютный рекорд первенства. Даниил Игнатенко приобщился к небольшому списку футболистов из Украины, которые покоряли этот турнир.

5 украинцев, выигравших чемпионат Словакии

  • 1997/98 Руслан Любарский – "Кошице";
  • 1998/99 Сергей Борисенко – "Слован" Братислава;
  • 2017/18 Илья Чередниченко – "Спартак" Трнава;
  • 2018/19 Артем Сухоцкий – "Слован" Братислава;
  • 2024/25 Даниил Игнатенко – "Слован" Братислава.
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Добавим, что в сезоне 2000/01 чемпионом страны стал столичный "Интер". Во время зимнего перерыва к команде присоединился нападающий "Николаева" Алексей Дерипапа. Он лишь дважды появился на поле во время второй части турнира и золотые награды не получил.

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Слован (Братислава) Даниил Игнатенко
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Источник:
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Опубликовал: Александр Симченко
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