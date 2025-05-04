Игнатенко стал пятым украинцем, который выиграл чемпионат Словакии

Подходит к завершению 32-й розыгрыш словацкой Суперлиги. Столичный "Слован" досрочно обеспечил лидерство в таблице и выиграл 15-е чемпионство – абсолютный рекорд первенства. Даниил Игнатенко приобщился к небольшому списку футболистов из Украины, которые покоряли этот турнир.

5 украинцев, выигравших чемпионат Словакии

1997/98 Руслан Любарский – "Кошице";

– "Кошице"; 1998/99 Сергей Борисенко – "Слован" Братислава;

– "Слован" Братислава; 2017/18 Илья Чередниченко – "Спартак" Трнава;

– "Спартак" Трнава; 2018/19 Артем Сухоцкий – "Слован" Братислава;

– "Слован" Братислава; 2024/25 Даниил Игнатенко – "Слован" Братислава.

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Добавим, что в сезоне 2000/01 чемпионом страны стал столичный "Интер". Во время зимнего перерыва к команде присоединился нападающий "Николаева" Алексей Дерипапа. Он лишь дважды появился на поле во время второй части турнира и золотые награды не получил.