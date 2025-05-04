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Чеберко вернулся в основу, разгром команды Сватка: как сыграли украинцы в MLS

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Чеберко вернулся в основу, разгром команды Сватка: как сыграли украинцы в MLS

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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В ночь с 3 на 4 мая все четыре команды украинцев сыграли свои матчи в MLS.

Евгений Чеберко впервые за четыре поединка вышел в старте "Колабус Крю". Правда, центрбэк сыграл на позиции левого защитника. Он провел все 90 минут, а его команда победила "Шарлотт" со счетом 4:2.

Александр Сваток также сыграл целый матч в составе "Остина". Хотя и его коллектив потерпел домашнее поражение 0:3 против "Миннесоты Юнайтед", украинец получил самую высокую оценку в своей команде – 7.0 (WhoScored).

Артем Смоляков оказался вне стартового состава ФК "Лос-Анджелес" и в пятый раз подряд даже не вышел на поле. Его команда победила "Хьюстон Динамо" со счетом 2:0.

Геннадий Синчук пропускал матч "Клуб де Фут Монреаль" против "Филадельфии Юнион" из-за травмы.

Добавим, что “Коламбус Крю” возглавляет турнирную таблицу Восточной Конференции. Там же "Клуб де Фут Монреаль" идет последним (15 место). "Остин" занимает шестую позицию в Западной Конференции. ФК "Лос-Анджелес" находится на пятой строчке.

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