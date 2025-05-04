Инсайдер опроверг слухи о возвращении Довбика в Жирону

Недавно в СМИ появились слухи о возможности возвращения украинского нападающего "Ромы" Артема Довбика в испанскую "Жирону". Правда, итальянский инсайдер Николо Скира их опроверг.

Он заявил, что переговоры по такому трансферу между клубами пока не ведутся.

Довбик стал перешел в "Рому" прошлым летом из "Жироны" за 30,5 млн евро. Кроме этого, каталонцы сохраняют возможность получить 10% от суммы следующего трансфера украинца.

В текущем сезоне Артем сыграл в составе римлян 43 матча. На его счету 20 результативных действий: 16 голов и четыре ассиста.

Ранее сообщалось, что "Жирона" хотела бы вернуть Довбика. Однако “Рома” выставила ценник в 30 млн евро, что каталонцы себе позволить не могут.