Эмполи сыграет против Лацио в Серии А. Попал ли Коваленко в стартовый состав?
Команда украинца борется за выживание
Фото: Емполі
В матче 35 тура чемпионата Италии "Эмполи" встретится дома против "Лацио". Украинский полузащитник Виктор Коваленко не попал в заявку хозяев.
В прошлом поединке против "Фиорентины" хавбек вышел на финальные 14 минут. Сегодняшний матч он пропускает из-за травмы.
В настоящее время "Эмполи" находится на 19 месте в Серии А. Для того чтобы выбраться из зоны вылета, команде не хватает двух очков. "Лацио" же борется за Лигу чемпионов. Теперь "орлы" идут на седьмой позиции. До четвертого места им также не хватает двух зачетных пунктов.
Матч стартует в 13:30.
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