Движение вверх. Известно, попал ли Ярмолюк в состав Брентфорда на матч против Манчестер Юнайтед
Матч начнётся в 16:00 по киевскому времени
Getty Images / Global Images Ukraine
В 35-м туре Английской Премьер-Лиги встретятся "Брентфорд" и "Манчестер Юнайтед".
Егор Ярмолюк – в стартовом составе.
Your Bees to take on Manchester United ???? pic.twitter.com/xeQNYRbtyu— Brentford FC (@BrentfordFC) May 4, 2025
В этом сезоне украинский полузащитник сыграл в 27-ми матчах "Брентфорда" в АПЛ. В старте он выходил 11 раз. Ещё 16 раз усиливал игру со скамейки запасных. Голов и ассистов полузащитник не делал.
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Перед матчем "Брентфорд" занимает 11-е место с 49-ю баллами, "Манчестер Юнайтед" - 15-й с 39-ю очками.
Поединок начнётся в 16:00 по киевскому времени. Текстовую трансляцию читайте на нашем сайте.
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Источник:Brentford
Опубликовал: Владислав Прийменко
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