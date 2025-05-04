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Движение вверх. Известно, попал ли Ярмолюк в состав Брентфорда на матч против Манчестер Юнайтед

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Матч начнётся в 16:00 по киевскому времени

Движение вверх. Известно, попал ли Ярмолюк в состав Брентфорда на матч против Манчестер Юнайтед

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В 35-м туре Английской Премьер-Лиги встретятся "Брентфорд" и "Манчестер Юнайтед".

Егор Ярмолюк – в стартовом составе.

В этом сезоне украинский полузащитник сыграл в 27-ми матчах "Брентфорда" в АПЛ. В старте он выходил 11 раз. Ещё 16 раз усиливал игру со скамейки запасных. Голов и ассистов полузащитник не делал.

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Перед матчем "Брентфорд" занимает 11-е место с 49-ю баллами, "Манчестер Юнайтед" - 15-й с 39-ю очками.

Поединок начнётся в 16:00 по киевскому времени. Текстовую трансляцию читайте на нашем сайте.

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Источник:
Brentford
Опубликовал: Владислав Прийменко
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