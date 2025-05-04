  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Лехия выбирается из зоны вылета. Кто из украинских футболистов вышел на матч против Краковии

В тренде

Лехия выбирается из зоны вылета. Кто из украинских футболистов вышел на матч против Краковии

Наши за границей

Матч начнётся в 15:45 по киевскому времени

Лехия выбирается из зоны вылета. Кто из украинских футболистов вышел на матч против Краковии

Фото - Lechia

Новина українською

"Лехия" в чемпионате Польши приезжает к "Краковии".

За гостевую команду вышло трое украинцев – Иван Желижко, Максим Хлань и Богдан Вьюнник. Антон Царенко остался на скамейке запасных.

  • Украинский полузащитник Иван Желижко сыграл в 21-м матче Экстраклассы. Голами и ассистами не отметился.
  • Арендованный у киевского "Динамо" полузащитник Антон Царенко сыграл в 26-ти матчах, в которых забил 2 гола и отдал 2 ассиста.
  • Левый вингер Максим Хлань также поучаствовал в 26-ти матчах. На его счету 3 гола и 3 голевых передачи.
  • Украинский нападающий Богдан Вьюнник сыграл 28 матчей и отметился 6-ю голами и тремя голевыми передачами.
  • Вратарь Богдан Сарнавский ориентировочно вылетел до конца сезона. Он сыграл в 14 матчах, в которых пропустил 24 гола и три отстоял на ноль.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

До матча "Лехия" занимает 15-ю строчку турнирной таблицы с 30-ю баллами, "Краковия" - шестая с 45-ю очками.

Матч начнётся в 15:45 по киевскому времени.

По теме
yellow-arrow
Украинский полузащитник Лехии Гданськ поделился ожиданиями от матча с Краковией
yellow-arrow
Ярмолюк против МЮ. Брентфорд - Манчестер Юнайтед. Текстовая трансляция матча АПЛ
yellow-arrow
Движение вверх. Известно, попал ли Ярмолюк в состав Брентфорда на матч против Манчестер Юнайтед
Лехия (Гданьск)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Lechia
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости