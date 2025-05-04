Лехия выбирается из зоны вылета. Кто из украинских футболистов вышел на матч против Краковии
Матч начнётся в 15:45 по киевскому времени
Фото - Lechia
"Лехия" в чемпионате Польши приезжает к "Краковии".
За гостевую команду вышло трое украинцев – Иван Желижко, Максим Хлань и Богдан Вьюнник. Антон Царенко остался на скамейке запасных.
Oto nasza wyjściowa jedenastka na starcie z Cracovią ????— Lechia Gdańsk (@LechiaGdanskSA) May 4, 2025
Pierwszy gwizdek o 14:45 ⌚️#CRALGD ???? pic.twitter.com/Y3LQaayY9w
- Украинский полузащитник Иван Желижко сыграл в 21-м матче Экстраклассы. Голами и ассистами не отметился.
- Арендованный у киевского "Динамо" полузащитник Антон Царенко сыграл в 26-ти матчах, в которых забил 2 гола и отдал 2 ассиста.
- Левый вингер Максим Хлань также поучаствовал в 26-ти матчах. На его счету 3 гола и 3 голевых передачи.
- Украинский нападающий Богдан Вьюнник сыграл 28 матчей и отметился 6-ю голами и тремя голевыми передачами.
- Вратарь Богдан Сарнавский ориентировочно вылетел до конца сезона. Он сыграл в 14 матчах, в которых пропустил 24 гола и три отстоял на ноль.
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До матча "Лехия" занимает 15-ю строчку турнирной таблицы с 30-ю баллами, "Краковия" - шестая с 45-ю очками.
Матч начнётся в 15:45 по киевскому времени.
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Источник:Lechia
Опубликовал: Владислав Прийменко
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