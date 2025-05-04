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Украинский полузащитник Лехии Гданськ поделился ожиданиями от матча с Краковией

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Украинский полузащитник Лехии Гданськ поделился ожиданиями от матча с Краковией

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Украинский полузащитник "Лехии Гданськ" поделился ожиданиями от матча с "Краковией".

Антон Царенко заявил, что команда понимает важность последних туров и сделает всё возможное для победы в ближайшем матче.

"Мы готовимся к матчу с "Краковией" со всей ответственностью. Каждый из нас понимает, насколько важны эти последние матчи. Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы победить и порадовать болельщиков", – сказал Антон Царенко перед предстоящей встречей.

Антон Царенко в этом сезоне отыграл 26 матчей в Премьер-Лиге, в которых забил 2 гола и отдал 2 голевые передачи.э

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"Лехия Гданьск" перед поединком занимает 15-е место с 30-ю баллами, "Краковия" - шестая с 45-ю очками.

Матч начался в 15:45 по киевскому времени.

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Лехия (Гданьск) Антон Царенко
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Источник:
Lechia
Опубликовал: Владислав Прийменко
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