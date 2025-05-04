Украинский вингер открыл счёт в матче Лехии Гданьск. Видео гола
Красавчик!
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский вингер открыл счёт в матче "Лехии Гданьск".
Максим Хлань на 49-й минуте отметился забитым голом. "Лехия" пошла в атаку. Футболисты сделали передачу в штрафную "Краковии".
Гости пытались отбиться, но в результате мяч попал к украинцу и Хлань забил гол.
Видео:
Гол Хланя.— Vladyslav Pryimenko (@Vlad_Pryimenko) May 4, 2025
Відео: Canal+Sport 3 pic.twitter.com/MNe7UiR63n
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Это четвёртый гол украинского футболиста в Экстраклассе.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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