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Украинский вингер открыл счёт в матче Лехии Гданьск. Видео гола

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Украинский вингер открыл счёт в матче Лехии Гданьск. Видео гола

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Украинский вингер открыл счёт в матче "Лехии Гданьск".

Максим Хлань на 49-й минуте отметился забитым голом. "Лехия" пошла в атаку. Футболисты сделали передачу в штрафную "Краковии".

Гости пытались отбиться, но в результате мяч попал к украинцу и Хлань забил гол.

Видео:

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Это четвёртый гол украинского футболиста в Экстраклассе.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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