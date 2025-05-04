Ярмолюк отыграл более часа против Манчестер Юнайтед. Известны оценки украинца
Замечательный результат команды
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
Украинский полузащитник "Брентфорда" Егор Ярмолюк принял участие в матче 35-го тура АПЛ против "Манчестер Юнайтед" (4:3). Он вышел со старта и отыграл 68 минут.
В этом матче Егор отдал 88% точных пасов, выполнил 3 подачи (1 удачная) и 4 лонгбола, выиграл 2 единоборства из 4-х, сфолил, заблокировал удар и имел 2 отбора.
Статистические порталы WhoScored и Sofascore оценили выступление Ярмолюка в 6,7 и 7,1 баллов соответственно, что является средним результатом.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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