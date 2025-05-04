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Впервые за 22 матча. Украинский полузащитник польской Лехии отметился голом. Видео

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Впервые за 22 матча. Украинский полузащитник польской Лехии отметился голом. Видео

lechia.pl

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Украинский полузащитник польской "Лехии" отметился голом.

Команда вбегала в штрафную "Краковии", в которой полузащитник хозяев Бздиль сбил вингера "Лехии" Сезоненка. Гости получили право на пенальти.

К мячу подошёл Иван Желизко, который точный ударом реализовал 11-метровый. Счёт стал 2:0 в пользу "Лехии".

Видео гола:

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Отметим, что это первый гол полузащитника в сезоне за "Лехию". Всего он за клуб забил четвёртый гол.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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