Впервые за 22 матча. Украинский полузащитник польской Лехии отметился голом. Видео

Украинский полузащитник польской "Лехии" отметился голом.

Команда вбегала в штрафную "Краковии", в которой полузащитник хозяев Бздиль сбил вингера "Лехии" Сезоненка. Гости получили право на пенальти.

К мячу подошёл Иван Желизко, который точный ударом реализовал 11-метровый. Счёт стал 2:0 в пользу "Лехии".

Видео гола:

Лехія отримала право на пенальті



Відео: Canal+Sport 3 pic.twitter.com/cfvWF6vvML — Vladyslav Pryimenko (@Vlad_Pryimenko) May 4, 2025

Желізко реалізував пенальті!



Відео: Canal+Sport 3 pic.twitter.com/aSJy0361aJ — Vladyslav Pryimenko (@Vlad_Pryimenko) May 4, 2025

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Отметим, что это первый гол полузащитника в сезоне за "Лехию". Всего он за клуб забил четвёртый гол.