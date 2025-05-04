Впервые за 22 матча. Украинский полузащитник польской Лехии отметился голом. Видео
Чудеса
lechia.pl
Украинский полузащитник польской "Лехии" отметился голом.
Команда вбегала в штрафную "Краковии", в которой полузащитник хозяев Бздиль сбил вингера "Лехии" Сезоненка. Гости получили право на пенальти.
К мячу подошёл Иван Желизко, который точный ударом реализовал 11-метровый. Счёт стал 2:0 в пользу "Лехии".
Видео гола:
Лехія отримала право на пенальті— Vladyslav Pryimenko (@Vlad_Pryimenko) May 4, 2025
Відео: Canal+Sport 3 pic.twitter.com/cfvWF6vvML
Желізко реалізував пенальті!— Vladyslav Pryimenko (@Vlad_Pryimenko) May 4, 2025
Відео: Canal+Sport 3 pic.twitter.com/aSJy0361aJ
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Отметим, что это первый гол полузащитника в сезоне за "Лехию". Всего он за клуб забил четвёртый гол.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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