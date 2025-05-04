Украинский футболист стал лучшим игроком матча Лехии. Оценки от статистического портала

Украинские футболисты помогли "Лехии" одержать первую выездную победу за 5 матчей.

В матче против "Краковии" сыграло 3 украинских футболиста.

Нападающий Богдан Вьюнник сыграл 71 минуту в поединке. Сделал 79% точных передач, дважды ударил мимо ворот и один его удар был заблокирован. Также нападающий один раз сфолил.

Оценка от SofaScore – 6,6 баллов.

Полузащитник Иван Желизко отыграл 90 минут в матче и отметился голом, забитым с пенальти. Также футболист сделал 89% точных передач, дважды ударил по воротам. Также один удар пришёлся мимо ворот и один был заблокирован.

Выиграл 4 дуэли на поле и 3 единоборства в воздухе. На игроке также один раз сфолили и два раза игрок нарушил правила на соперниках. Один раз футболист вынес мяч со своей штрафной.

Оценка от SofaScore – 7,8 баллов.

Вингер Максим Хлань сыграл полный матч и отметился голом. Он выполнил 78% точных передач, отдал 2 ключевых паса. Дважды пробил по воротам и один раз мимо. Выиграл пять дуэлей на поле и совершил один фол. Также соперник нарушил правила на полузащитнике.

Оценка от SofaScore – 8,1 балла и он – лучший игрок матча.

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Напомним, что "Лехия" обыграла "Краковию" со счётом 2:0 и поднялась на 14-е место в турнирной таблице.