Матч прямых конкурентов. Выйдет ли Довбик из старта Ромы на матч против Фиорентины?
Будет тяжело
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский нападающий "Ромы" Артем Довбик попал в стартовый состав команды на матч 35-го тура Серии А против "Фиорентины".
Команда Довбика пока занимает 7-е место в чемпионате (6 очков). Соперник размещается ступенькой ниже - в его активе 59 баллов.
???? | Our Starting XI for #RomaFiorentina ????— AS Roma English (@ASRomaEN) May 4, 2025
???? FORZA ROMA ????#ASRoma pic.twitter.com/mcNIXrUQF5
Поединок 35-го тура Лиги 1 "Рома" - "Фиорентина" начнется в 19:00 по киевскому времени.
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Источник:Рома
Опубликовал: Виктор Иванчук
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