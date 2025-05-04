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Матч прямых конкурентов. Выйдет ли Довбик из старта Ромы на матч против Фиорентины?

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Матч прямых конкурентов. Выйдет ли Довбик из старта Ромы на матч против Фиорентины?

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Украинский нападающий "Ромы" Артем Довбик попал в стартовый состав команды на матч 35-го тура Серии А против "Фиорентины".

Команда Довбика пока занимает 7-е место в чемпионате (6 очков). Соперник размещается ступенькой ниже - в его активе 59 баллов.

Поединок 35-го тура Лиги 1 "Рома" - "Фиорентина" начнется в 19:00 по киевскому времени.

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Источник:
Рома
Опубликовал: Виктор Иванчук
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