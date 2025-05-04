Команда Яремчука принимает ПАОК. Стало известно, выйдет ли украинец в стартовом составе

Украинский нападающий "Олимпиакоса" Роман Яремчук не вошел в стартовую одиннадцатку команды на матч 5-го раунда чемпионской группы Суперлиги Греции против "ПАОК". Он остался в запасе.

Команда Яремчука ранее досрочно стала чемпионом страны. Соперник продолжает борьбу за вторую строчку, которая выводит в Квалификацию Лиги чемпионов.

Поединок чемпионата Греции между "Олимпиакосом" и "ПАОК" начнется в 20:00 по киевскому времени.