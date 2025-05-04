Забил в ворота де Хеа. Довбик отличился голом впервые за пять матчей - ВИДЕО

В 35-м туре чемпионата Италии "Рома" принимает "Фиорентину". Счет во встрече был открыт на 45+5 минуте первого тайма.

"Волки" заработали угловой, который все же удалось реализовать. После подачи от флажка мяч перелетел всех в штрафной площадке. Однако дальше снова был навес на ворота: Шомуродов сбросил круглого на Довбика, а украинец перевел мяч в ворота.

Это первый гол для Артема за пять матчей. В последний раз он отмечался 29 марта – тогда принес победу над “Лечче” (1:0).

В общей сложности на его счету 12 точных ударов в текущем розыгрыше Серии А. Он делит 6-8 строчку с Лаутаро Мартинесом (“Интер”) и Риккардо Орсолини (“Болонья”) в рейтинге бомбардиров чемпионата Италии.