Принес победу. Какие оценки получил Довбик за единственный гол в матче Рома - Фиорентина?

Украинский нападающий "Ромы" Артем Довбик принял участие в матче 35-го тура Серии А против "Фиорентины" (1:0). Он вышел со старта и отыграл 77 минут.

Довбик принес победу команде своим единственным голом в поединке. Интересно, что это был его единственный удар в матче. Кроме этого, отдал 56% точных пасов, выиграл 2 единоборства из 3-х и заработал 2 фола.

Статистические порталы WhoScored и Sofascore оценили выступление Довбика в 7,1 и 7,4 баллов соответственно, что является одними из самых высоких баллов в матче.