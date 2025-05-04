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Принес победу. Какие оценки получил Довбик за единственный гол в матче Рома - Фиорентина?

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Принес победу. Какие оценки получил Довбик за единственный гол в матче Рома - Фиорентина?

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

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Украинский нападающий "Ромы" Артем Довбик принял участие в матче 35-го тура Серии А против "Фиорентины" (1:0). Он вышел со старта и отыграл 77 минут.

Довбик принес победу команде своим единственным голом в поединке. Интересно, что это был его единственный удар в матче. Кроме этого, отдал 56% точных пасов, выиграл 2 единоборства из 3-х и заработал 2 фола.

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Статистические порталы WhoScored и Sofascore оценили выступление Довбика в 7,1 и 7,4 баллов соответственно, что является одними из самых высоких баллов в матче.

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Артем Довбик Рома (Италия)
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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