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Яремчук vs ПАОК: сделал ассист и попал в штангу. Оценки украинца за матч

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Удачно вышел во втором тайме

Яремчук vs ПАОК: сделал ассист и попал в штангу. Оценки украинца за матч

Getty Images / Global Images Ukraine

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В 5-м туре чемпионской группы Суперлиги Греции "Олимпиакос" на своем поле одолел ПАОК (4:2). Роман Яремчук покинул скамейку запасных на 63-й минуте. В конце основного времени украинец отдал ассист во время 4-й результативной атаки.

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Статистические порталы FlashScore и SofaScore оценили выступление нападающего на 7,0 и 7,1 балла. Это самые высокие показатели среди футболистов обеих команд, вышедших на замену в этой встрече.

Роман нанес 1 удар мимо ворот, заблокировал 1 удар, попал в штангу, отдал 3 точных паса, сделал 1 ключевую передачу, создал 1 голевую возможность, выиграл по одному единоборству за позицию и второй этаж, заработал 1 фол и осуществил 1 вынос мяча.

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Роман Яремчук Олимпиакос
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Источник:
Sofascore
Опубликовал: Александр Симченко
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