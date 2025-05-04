Яремчук vs ПАОК: сделал ассист и попал в штангу. Оценки украинца за матч
Удачно вышел во втором тайме
Getty Images / Global Images Ukraine
В 5-м туре чемпионской группы Суперлиги Греции "Олимпиакос" на своем поле одолел ПАОК (4:2). Роман Яремчук покинул скамейку запасных на 63-й минуте. В конце основного времени украинец отдал ассист во время 4-й результативной атаки.
Статистические порталы FlashScore и SofaScore оценили выступление нападающего на 7,0 и 7,1 балла. Это самые высокие показатели среди футболистов обеих команд, вышедших на замену в этой встрече.
Роман нанес 1 удар мимо ворот, заблокировал 1 удар, попал в штангу, отдал 3 точных паса, сделал 1 ключевую передачу, создал 1 голевую возможность, выиграл по одному единоборству за позицию и второй этаж, заработал 1 фол и осуществил 1 вынос мяча.
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