  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Довбик после гола в ворота Фиорентины: Все хотят от меня большего

В тренде

Довбик после гола в ворота Фиорентины: Все хотят от меня большего

Наши за границей

Гол украинца принес победу "Роме"

Довбик после гола в ворота Фиорентины: Все хотят от меня большего

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский нападающий "Ромы" Артем Довбик поделился эмоциями после своего гола в ворота "Фиорентины" (1:0) в матче 35-го тура Серии А.

Читайте такжеСерия А. Рома - Фиорентина 1:0. Довбик и Свилар приносят победу

– Мой гол? Было важно забить, это придает мне большой уверенности. Также, прежде всего, важно помочь команде победить.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

– Что для вас значит этот сезон? Аплодисменты стадиона?

– Это фантастический стадион, фантастические болельщики, они поддерживают нас всю игру. Для меня важно наслаждаться моментом и помогать команде. Три очень важных очка.

– Раньери сказал, что ожидает от вас большего. Как вы думаете, что вы можете дать в этих последних трех матчах?

– Я понимаю, все хотят от меня большего. Я стараюсь выкладываться на поле на полную. Иногда это получается хорошо, иногда нет, но это футбол. Я стараюсь совершенствоваться, - отметил Довбик.

По теме
yellow-arrow
Интер – Барса, Арсенал против ПСЖ и Ливерпуля, тур УПЛ и Эль-Класико. Расписание футбола на 5 – 11 мая
yellow-arrow
Яремчук vs ПАОК: сделал ассист и попал в штангу. Оценки украинца за матч
yellow-arrow
Принес победу. Какие оценки получил Довбик за единственный гол в матче Рома - Фиорентина?
Фиорентина (Флоренция) Артем Довбик Рома (Италия)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Vocegiallorossa.it
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости