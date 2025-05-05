Довбик после гола в ворота Фиорентины: Все хотят от меня большего
Гол украинца принес победу "Роме"
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский нападающий "Ромы" Артем Довбик поделился эмоциями после своего гола в ворота "Фиорентины" (1:0) в матче 35-го тура Серии А.
– Мой гол? Было важно забить, это придает мне большой уверенности. Также, прежде всего, важно помочь команде победить.
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– Что для вас значит этот сезон? Аплодисменты стадиона?
– Это фантастический стадион, фантастические болельщики, они поддерживают нас всю игру. Для меня важно наслаждаться моментом и помогать команде. Три очень важных очка.
– Раньери сказал, что ожидает от вас большего. Как вы думаете, что вы можете дать в этих последних трех матчах?
– Я понимаю, все хотят от меня большего. Я стараюсь выкладываться на поле на полную. Иногда это получается хорошо, иногда нет, но это футбол. Я стараюсь совершенствоваться, - отметил Довбик.
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