"Живу одним днем". Миколенко поразмышлял о своем будущем в Эвертоне
Не спешит менять клубную прописку
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский защитник "Эвертона" и сборной Украины Виталий Миколенко оценил вероятность своего ухода из стана "ирисок".
"Я не люблю загадывать наперед. Живу одним днем, но все планирую в ближайшее время. Сейчас у меня контракт с "Эвертоном", я счастлив в этом клубе. В принципе, хотелось бы здесь остаться.
Планы... Не хочу ничего загадывать. Сейчас я в "Эвертоне", у меня хорошее настроение и отличная погода. Все классно", - сказал Миколенко.
В этом сезоне 25-летний Миколенко принял участие в 34 матчах во всех турнирах, в которых отдал две результативные передачи. За ливерпульский клуб Виталий играет с 2022 года.
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