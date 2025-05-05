"Живу одним днем". Миколенко поразмышлял о своем будущем в Эвертоне

Украинский защитник "Эвертона" и сборной Украины Виталий Миколенко оценил вероятность своего ухода из стана "ирисок".

"Я не люблю загадывать наперед. Живу одним днем, но все планирую в ближайшее время. Сейчас у меня контракт с "Эвертоном", я счастлив в этом клубе. В принципе, хотелось бы здесь остаться.

Планы... Не хочу ничего загадывать. Сейчас я в "Эвертоне", у меня хорошее настроение и отличная погода. Все классно", - сказал Миколенко.